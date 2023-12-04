ЕК представит план использования доходов от активов РФ до декабрьского саммита

Европейская комиссия (ЕК) намерена представить официальный план, касающийся использования доходов от инвестирования замороженных в региональном содружестве российских активов, до запланированного на декабрь саммита организации.
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