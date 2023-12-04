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ЕК представит план использования доходов от активов РФ до декабрьского саммита

ЕК представит план использования доходов от активов РФ до декабрьского саммита

Европейская комиссия (ЕК) намерена представить официальный план, касающийся использования доходов от инвестирования замороженных в региональном содружестве российских активов, до запланированного на декабрь саммита организации.

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