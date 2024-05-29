«Эксперт РА»: лизинговые компании в 2023 году заработали 224 млрд рублей прибыли

Российские лизинговые компании (ЛК) в 2023 году суммарно заработали порядка 224 млрд рублей, что на 16% большем чем годом ранее, следует из оценок «Эксперта РА» (с ними ознакомились Frank Media), основанных на показателях по федеральному стандарту бухгалтерского учета (ФСБУ), близких к таковым по международным стандартам отчетности (МСФО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии