Очень вкусно, так минтай я еще не готовил

﻿﻿Очень вкусно, минтай еще не готовила! Первый раз попробовала, когда мы были в гостях у друзей в Сибири, мне очень понравилось и я решила сделать такой же дома и поделиться рецептом с вами! Так что можно приготовить не только сей, но и треску, пикшу и другую белую рыбу! Для приготовления беру крупную рыбу, размораживаю, промываю, удаляю все черные пленки внутри и срезаю плавники кулинарными ножницами, очень удобно! Затем нарезаю рыбу крупными кусками, кладу в миску и добавляю: соль - 1 ч.