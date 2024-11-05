CNN: Харрис и Трамп получили по три голоса на первом избирательном участке в США

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп и его соперница Камала Харрис набрали равное число голосов на первом избирательном участке в США - в деревне Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир у канадской границы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии