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Нидерланды забили 2 гола Аргентине двумя ударами в створ

Нидерланды забили 2 гола Аргентине двумя ударами в створ

Нидерландам понадобилось лишь два удара, чтобы сравнять счет в матче с Аргентиной. Вышедший на 78-й минуте 1/4 финала ЧМ-2022 Ваут Вегорст отыграл один мяч на 83-й минуте.

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