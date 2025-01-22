Роспотребнадзор дал реакцию на газету с псевдолекарствами в областном центре

«Препараты без госрегистрации, формат - на доверчивых смоленских пенсионеров, торговля в «спальных» районах» Региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отреагировало на появление в Смоленске и области рекламной продукции в газетном формате с заголовком «ПроЗдоровье», которую распространяют по почтовым ящикам жилых домов.
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