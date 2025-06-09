Частные IT-компании России отстают в импортозамещении ПО на треть

Российские частные IT-компании преодолели только треть пути по импортозамещению программного обеспечения (ПО), в то время как предприятия с государственным участием считаются лидерами этого процесса, отметил глава российской компании-разработчика "Базис" Давид Мартиросов.
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