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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Частные IT-компании России отстают в импортозамещении ПО на треть

Частные IT-компании России отстают в импортозамещении ПО на треть

Российские частные IT-компании преодолели только треть пути по импортозамещению программного обеспечения (ПО), в то время как предприятия с государственным участием считаются лидерами этого процесса, отметил глава российской компании-разработчика "Базис" Давид Мартиросов.

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