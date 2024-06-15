Готовится стать отцом? Девушку Аршавина заподозрили в беременности

Новую возлюбленную футболиста Андрея Аршавина заподозрили в беременности. Такие выводы сделали поклонники, когда в интернете стали распространяться фото пары, сделанные тайком случайными прохожими на пляже в Сочи.
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