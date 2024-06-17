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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Тейтум: «Если проиграем в понедельник, будут и другие возможности. Маззулла научил нас получать удовольствие в напряженные моменты»

В понедельник «Селтикс» примут «Мэверикс» в домашней пятой игре финальной серии при счете 3-1. «Больше всего на свете нам хочется победить в пятом матче.

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