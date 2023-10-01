МИД заявил, что Латинская Америка хочет уйти от доллара в расчетах с РФ

Работу по переходу на нацвалюты во взаимных расчетах с Россией ведут страны Латинской Америки, заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин 1 октября МОСКВА, 1 октября на полях конференции «Россия — Латинская Америка».
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