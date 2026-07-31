❗️⚡️Масштабный тендер на закупку 114 многоцелевых истребителей Dassault Rafale для ВВС Индии вошел в фазу затяжных дебатов, касающихся доступа к исходным кодам и архитектуре программного обеспечения (ПО).
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❗️⚡️Масштабный тендер на закупку 114 многоцелевых истребителей Dassault Rafale для ВВС Индии вошел в фазу затяжных дебатов, касающихся доступа к исходным кодам и архитектуре программного обеспечения (ПО).