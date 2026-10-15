Она почти не снималась в кино, но сыграла более 70 ролей на сцене Астраханского ТЮЗа. Валентина Борисовна Заворотнюк всегда была очень скромным и сдержанным человеком, она радовалась успехам красавицы-дочери, которая стала любимицей миллионов благодаря сериалу «Моя прекрасная няня», помогала ей растить детей.