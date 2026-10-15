Она почти не снималась в кино, но сыграла более 70 ролей на сцене Астраханского ТЮЗа. Валентина Борисовна Заворотнюк всегда была очень скромным и сдержанным человеком, она радовалась успехам красавицы-дочери, которая стала любимицей миллионов благодаря сериалу «Моя прекрасная няня», помогала ей растить детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Культурология.рф62 подписчика
Свежие комментарии
- АС Шоу-бизнес: Полет...
- ВБ История и археоло...
- ВП История и археоло...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым