«Это неправда»: агент Барриоса — о возможном уходе игрока в «Бока Хуниорс»

Ранее сообщалось, что аргентинских ФК предложил подписать хавбека сине-бело-голубых. Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса опроверг новости об интересе к игроку со стороны аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс».
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