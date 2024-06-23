Появилась информация, что Россия готовится принять 43 тысячи беженцев из Палестины.
43 тысячи палестинцев готова принять Россия. На каждого - 1328 р в день
Комментарии
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Алексей Тан
43 тысячи палестинцев готова принять Россия.============= Следует, ВСЕМ знать и помнить!!!... во время ВОВ... Палестинцы и проживающие там ЕВРЕИ.... БЫЛИ СОЮЗНИКАМИ, иудео-нацистской Германии и её РУКОВОДСТВА!..... и они другими НЕ стали.
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13 час.
Natalija Osminina
Для начала 43 тысячи палестинцев. Еще африканцев, корейцев, вьетнамцев... проблема мигрантов из Средней Азии уходит на задний план и становится беспроблемной))) В Правительстве есть не "враги народа"?
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12 час.
АС
Александр Сысоев
Корейцам и вьетнамцам - да. Остальные под большим вопросом. Понимаю, что здесь замешана большая политика, а не рационализация вопроса с мигрантами. Не ошибиться бы снова.
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11 час.
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