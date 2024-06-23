43 тысячи палестинцев готова принять Россия. На каждого - 1328 р в день

Алексей Тан 43 тысячи палестинцев готова принять Россия.============= Следует, ВСЕМ знать и помнить!!!... во время ВОВ... Палестинцы и проживающие там ЕВРЕИ.... БЫЛИ СОЮЗНИКАМИ, иудео-нацистской Германии и её РУКОВОДСТВА!..... и они другими НЕ стали.

Natalija Osminina Для начала 43 тысячи палестинцев. Еще африканцев, корейцев, вьетнамцев... проблема мигрантов из Средней Азии уходит на задний план и становится беспроблемной))) В Правительстве есть не "враги народа"?