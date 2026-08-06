Юрий Ильинов

Русский поход на Киев перестал быть фантастикой Военный обозреватель Шлепченко указал ближайший путь на Киев. Это уже не фантастика. Спустя пять лет специальной военной операции, впервые с 2022 года, когда русский десант оказался на окраинах Киева, появилась возможность пробить брешь к украинской столице. Тогда русские войска были выведены из Киевской области после так ничего и не давших Стамбульских соглашений. Но теперь русские Западу уже совершенно не верят. На возможность пробиться к Киеву указал военный эксперт Влад Шлепченко. Это уже не фантастика. В Киеве уже совершенно точно уверены, что русский поход на, собственно, Киев вот-вот начнётся. Об этом заявил пресс-секретарь пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он сообщил, что по данным украинской разведки, русские планируют начать наступление на Чернигов. Украинские военные аналитики, к примеру, Руслан Бортник, пугают киевлян ещё больше. Бортник тут на днях вообще заявил, что русские для похода на Сумы, Харьков и Чернигов задействуют 30 тысяч «львов Кима» — северокорейских солдат. Демченко говорит, что даже если русские не возьмут Чернигов, то фронт ещё больше расширится и резервы ВСУ окажутся растянутыми и связанными. И он, похоже, к ужасу Киева, прав. «Не знаем, планирует ли наш Генштаб нечто такое, но любому, кто способен посмотреть на карту, очевидно: через Чернигов лежит кратчайшая дорога на Киев. Если русская армия начнёт движение в этом направлении, то создаст угрозу столичному региону, а ВСУ вынуждены будут реагировать», — указывает Шлепченко. Военный обозреватель отмечает: у противника — дефицит живой силы. Растягивать вдоль резко увеличившегося фронта главкому ВСУ Драпатому особо нечего. «Черниговщина остаётся последним «холодным» участком фронта, где не ведутся масштабные боевые действия. Первый, кто нанесёт удар, получит шанс захватить инициативу. Заход в этот регион напрашивался ещё в 2025 году, но тогда приоритет был отдан освобождению Покровско-Мирноградской агломерации. В этом году аргументы за как минимум не утратили актуальности», — отмечает Шлепченко. Паника в Киеве по поводу Чернигова отлично считывается через заявления Зеленского. На днях он, во-первых, заявил, что в Воронежской области уже готовят полигоны для размещения десятков тысяч бойцов из КНДР, а, во-вторых, наехал на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Все заявления на грани сумасшествия, но Зеленский и киевская клика очень боятся нового русского наступления с севера.