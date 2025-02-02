Трицикл Polaris Slingshot обновлен к юбилею[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Американская компания Polaris известна прежде всего своей широкой гаммой разнообразных мотоциклов, квадроциклов, снегоходов и утилитарной техники.
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