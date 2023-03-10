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АС
Андрей Сим
Так сам "теневой генштаб" виноват - патриот не привез, а сам приехал. Непорядок.
Военный эксперт С...
АС
Андрей Сим
А кто его слушает? Врач сказал в морг, значит в морг.
Зеленский заявил,...
Sergiy Che
А!! Ну если сам Хазин сказал то тады конечно! Вот тут кстати прошлые прогнозы и предсказания Хазина лет за 20 можете ...
Элита начала сабо...
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Границы 1997 года, о которых говорил Путин, будут достигнуты
.
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