Володин: главы стран Запада проиграют выборы, вмешиваясь в дела других стран

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал итоги досрочных парламентских выборов во Франции. По его мнению, лидеров западных стран может ждать та же участь, что и французского президента Эммануэля Макрона.
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