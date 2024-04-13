В Симферополе устроят винный фестиваль на крыше

7-9 мая в Симферополе состоится фестиваль на крыше Centrum Wine Fist. Посетителям предложат попробовать крымские вина и блюда из продуктов, выращенных на полуострове, приобрести товары местных ремесленников и поучаствовать в мастер-классах.
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