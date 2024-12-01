Зоркий глаз. Офтальмолог Курачинова пояснила, нужны ли витамины для глаз

В последние годы в интернете и на маркетплейсах появляется все больше рекламных предложений различных «чудо-капель» и витаминных добавок, которые якобы способны вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз.
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