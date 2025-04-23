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Организатор «Бессмертного полка» предупредила об ответственности за фейки

Организатор «Бессмертного полка» предупредила об ответственности за фейки

Публикация фото нацистских преступников, которые несознательные граждане могут отправить в шутку или с какой-либо другой целью на акцию «Бессмертный полк онлайн», будет преследоваться, так как ужесточились требования закона о реабилитации нацизма, сообщает радио Sputnik.

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