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«Коламбус» вел с разницей +3 после гола Марченко, но проиграл «Ванкуверу» в овертайме

«Коламбус» вел с разницей +3 после гола Марченко, но проиграл «Ванкуверу» в овертайме

Лидер Западной конференции НХЛ «Ванкувер» в дополнительное время одолел «Коламбус» — 5:4. В конце второго периода «Коламбус» забил три гола за три минуты – 4:1 после точного броска российского нападающего Кирилла Марченко.

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