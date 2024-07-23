Жителей Камчатки предупредили об усилении извержения вулкана Безымянного

На Камчатке усиливается извержение вулкана Безымянный. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и специалистов Камчатской службы мониторинга вулканической активности, извержение значительно усилилось после завершения внеочередного заседания Камчатского отделения Российского экспертного совета по прогнозированию землетрясений.