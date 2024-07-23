Жителей Камчатки предупредили об усилении извержения вулкана Безымянного

На Камчатке усиливается извержение вулкана Безымянный. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и специалистов Камчатской службы мониторинга вулканической активности, извержение значительно усилилось после завершения внеочередного заседания Камчатского отделения Российского экспертного совета по прогнозированию землетрясений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии