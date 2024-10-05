Может привести к смерти: врачи перечислили симптомы нового вируса Марбург

Он отмечает, что в начале заболевания наблюдаются обычные головные боли и сухой кашель.Специалист Центра социально значимых инфекций Минздрава России Михаил Самаке перечислил симптомы нового вируса Марбург, угрожающего миру.
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