Российский боец Павлович за минуту проиграл нокаутом в титульном бою UFC

Российский боец Сергей Павлович проиграл британцу Тому Аспиналлу в титульном бою UFC. Поединок, на кону в котором стоял пояс временного чемпиона организации в тяжелом весе, состоялся в рамках турнира UFC 295, проходившего в Нью-Йорке (США).