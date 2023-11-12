Российский боец Павлович за минуту проиграл нокаутом в титульном бою UFC

Российский боец Сергей Павлович проиграл британцу Тому Аспиналлу в титульном бою UFC. Поединок, на кону в котором стоял пояс временного чемпиона организации в тяжелом весе, состоялся в рамках турнира UFC 295, проходившего в Нью-Йорке (США).
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