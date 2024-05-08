В Хабаровском крае врача будут судить за взятку и подлог

Согласно пресс-службе Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, перед судом в Хабаровском крае предстанет врач-терапевт, обвиняемый в взяточничестве и служебном подлоге.
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