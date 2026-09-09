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Снова медведь-убийца задрал туриста: собрали все трагические случаи встречи со зверем

Снова медведь-убийца задрал туриста: собрали все трагические случаи встречи со зверем

В Бурятии завершились поиски 61-летнего туриста Виктора, который пропал во время одиночного похода по маршруту «Тропа испытаний» на полуострове Святой Нос.

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