Снова медведь-убийца задрал туриста: собрали все трагические случаи встречи со зверем

В Бурятии завершились поиски 61-летнего туриста Виктора, который пропал во время одиночного похода по маршруту «Тропа испытаний» на полуострове Святой Нос.
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