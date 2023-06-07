Этнопарк и музей под открытым небом хотят сделать на Сухотино в Чите

На Титовской сопке ведутся работы по определению границ особо охраняемой природной территорией.Музей под открытым небом и этнопарк планируют сделать на территории Сухотино, где расположен комплекс археологических памятников эпохи среднего палеолита.
На Титовской сопке ведутся работы по определению границ особо охраняемой природной территорией.Музей под открытым небом и этнопарк планируют сделать на территории Сухотино, где расположен комплекс археологических памятников эпохи среднего палеолита.
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