Царьград

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Этнопарк и музей под открытым небом хотят сделать на Сухотино в Чите

Этнопарк и музей под открытым небом хотят сделать на Сухотино в Чите

На Титовской сопке ведутся работы по определению границ особо охраняемой природной территорией.Музей под открытым небом и этнопарк планируют сделать на территории Сухотино, где расположен комплекс археологических памятников эпохи среднего палеолита.

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