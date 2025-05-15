Россельхознадзор предлагает маркировать кормовые добавки для животных

В ходе недавнего обращения Россельхознадзор направил письмо в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с инициативой внедрения обязательной системы маркировки для кормовых добавок, предназначенных для животноводства.
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