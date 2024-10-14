Суперлуние в России 17 октября: где и как наблюдать редкое астрономическое явление Ольга ВайленкоВ четверг, 17 октября, россиян ожидает одно из самых ярких и запоминающихся астрономических событий года — суперлуние.
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