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Суперлуние в России 17 октября: где и как наблюдать редкое астрономическое явление

Суперлуние в России 17 октября: где и как наблюдать редкое астрономическое явление

Суперлуние в России 17 октября: где и как наблюдать редкое астрономическое явление Ольга ВайленкоВ четверг, 17 октября, россиян ожидает одно из самых ярких и запоминающихся астрономических событий года — суперлуние.

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