Финал республиканского конкурса бизнес-идей EnCobi прошел в Бобруйске.

Трамплин для стартаповОрганизаторами конкурса выступили Научно-технологический парк ООО ´ИнКата´, Могилевский облисполком, Бобруйский горисполком, ООО ´Ремаго´ при поддержке Государственного комитета по науке и технологиям, Белорусского инновационного фонда, Китайско-Белорусской совместной компании по развитию индустриального парка ´Великий камень´ .
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