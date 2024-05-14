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Гол Да Косты принес Франции победу над Польшей – 4:2. Французы впервые победили на ЧМ-2024

Сборная Франции одержала первую победу на ЧМ-2024 – над командой Польши со счетом 4:2.  Французский форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста отметился голом и результативной передачей в этой игре.

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