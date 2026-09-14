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ФедералПресс

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Армения временно без российского газа: «Газпром» раскрыл истинные причины

Армения временно без российского газа: «Газпром» раскрыл истинные причины

МОСКВА, 14 сентября, ФедералПресс. С 15 по 25 сентября компания приостанавливает поставки газа в Армению из-за плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ – Закавказье» на территории России.

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