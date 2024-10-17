Нет свободы без порядка

Не слишком ли большую цену платим За наше право строем не ходить? Юрий Берсенев. В Министерстве внутренних дел обратились к казахстанским родителям из-за участившихся среди детей преступлений, связанных с наркотиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии