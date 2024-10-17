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Нет свободы без порядка

Нет свободы без порядка

Не слишком ли большую цену платим За наше право строем не ходить? Юрий Берсенев. В Министерстве внутренних дел обратились к казахстанским родителям из-за участившихся среди детей преступлений, связанных с наркотиками.

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