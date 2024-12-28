Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В США вангуют, что ВСУ не удастся выбить из Курской области раньше весны

В США вангуют, что ВСУ не удастся выбить из Курской области раньше весны

Как пишет Bloomberg со ссылкой на «следящих за ситуацией американских чиновников», те считают, что россиянам не удастся выбить ВСУ из оккупированной ими части Курской области раньше весны следующего года.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Запад брешет как дышит и не брезгует ни чем! Мы же оправдываемся и есть или нет там корейцы мы так и не знаем. Спросить бы Лаврова, Путина, а кому нужны эти оправдания. Есть договор с КНДР и чего мы трясёмся то?  Всё это выглядит со стороны других государств как нерешительность России. В Курской области тысячи военных НАТО, да они просто наглеют.
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14 час.
Elena Dmitrieva
Абсолютно верно. Нерешительность на поле боя это трусость
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14 час.
СХ
Сергей Храмов
При нашей большой дырыще на границе с Украиной по которй идет ротация и снабжение группировки на Курскую область, возможно уничтожение ВСУ произойдет в 2025 году.... РВСН.
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7 час.

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