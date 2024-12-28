Как пишет Bloomberg со ссылкой на «следящих за ситуацией американских чиновников», те считают, что россиянам не удастся выбить ВСУ из оккупированной ими части Курской области раньше весны следующего года.
В США вангуют, что ВСУ не удастся выбить из Курской области раньше весны
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Запад брешет как дышит и не брезгует ни чем! Мы же оправдываемся и есть или нет там корейцы мы так и не знаем. Спросить бы Лаврова, Путина, а кому нужны эти оправдания. Есть договор с КНДР и чего мы трясёмся то? Всё это выглядит со стороны других государств как нерешительность России. В Курской области тысячи военных НАТО, да они просто наглеют.
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14 час.
Elena Dmitrieva
Абсолютно верно. Нерешительность на поле боя это трусость
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14 час.
СХ
Сергей Храмов
При нашей большой дырыще на границе с Украиной по которй идет ротация и снабжение группировки на Курскую область, возможно уничтожение ВСУ произойдет в 2025 году.... РВСН.
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7 час.
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