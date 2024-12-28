В США вангуют, что ВСУ не удастся выбить из Курской области раньше весны

Геннадий Бережнов

Запад брешет как дышит и не брезгует ни чем! Мы же оправдываемся и есть или нет там корейцы мы так и не знаем. Спросить бы Лаврова, Путина, а кому нужны эти оправдания. Есть договор с КНДР и чего мы трясёмся то? Всё это выглядит со стороны других государств как нерешительность России. В Курской области тысячи военных НАТО, да они просто наглеют.