Марк Кьюбан: я был ужасный наемный работник

Марку Кубану ничего не оставалось, как стать предпринимателем. «Я никогда не смогу хорошо работать на кого-то другого», — сказал Wired в видео-вопросах и ответах миллиардер-инвестор и владелец команды НБА «Даллас Маверикс».
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