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От пиксельных «Квадратиков» до лавандовых полей: в Москве открывается выставка Олега Хвостова

От пиксельных «Квадратиков» до лавандовых полей: в Москве открывается выставка Олега Хвостова

11 июля в PA Gallery стартует масштабная персональная выставка Олега Хвостова «Конструктор рая», которая одновременно развернется на двух площадках в Москве — в арт-пространстве «КУБ» на Тверской и в новом пространстве PA Gallery на Волхонке.

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