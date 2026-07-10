От пиксельных «Квадратиков» до лавандовых полей: в Москве открывается выставка Олега Хвостова

11 июля в PA Gallery стартует масштабная персональная выставка Олега Хвостова «Конструктор рая», которая одновременно развернется на двух площадках в Москве — в арт-пространстве «КУБ» на Тверской и в новом пространстве PA Gallery на Волхонке.
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