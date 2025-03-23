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Топурия – Оливейре: «Лучше тебе помолчать. У тебя 10 поражений. Я здесь главный и пришел не для того, чтобы что-то просить»

«Чарльз, лучше, если ты будешь молчать. У тебя 10 поражений: пять нокаутом, четыре удушающим и одно решением.

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