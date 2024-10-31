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День рождения музея «Автомобили мира» на Самокатной улице

День рождения музея «Автомобили мира» на Самокатной улице

26 октября, в канун Дня автомобилиста, музей «Автомобили мира» отметил свое пятилетие.  По случаю юбилея прошли тематические экскурсии, на которых гости праздника смогли познакомиться со «звездами» музейной коллекции.

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