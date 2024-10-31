День рождения музея «Автомобили мира» на Самокатной улице

26 октября, в канун Дня автомобилиста, музей «Автомобили мира» отметил свое пятилетие. По случаю юбилея прошли тематические экскурсии, на которых гости праздника смогли познакомиться со «звездами» музейной коллекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии