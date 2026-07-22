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Иркутск Сегодня

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Детей с ОВЗ приглашают на парусный фестиваль в Иркутске

В Иркутске юных жителей с особенностями здоровья зовут в настоящее морское приключение. В пятницу, 25 июля, в 10:30 утра на базе яхт-клуба в поселке Ново-Разводная пройдет инклюзивный «Парусный фестиваль», который организуют парусная школа «Исток» и общественная организация «Лотос» при поддержке Фонда президентских грантов.

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