Детей с ОВЗ приглашают на парусный фестиваль в Иркутске

В Иркутске юных жителей с особенностями здоровья зовут в настоящее морское приключение. В пятницу, 25 июля, в 10:30 утра на базе яхт-клуба в поселке Ново-Разводная пройдет инклюзивный «Парусный фестиваль», который организуют парусная школа «Исток» и общественная организация «Лотос» при поддержке Фонда президентских грантов.