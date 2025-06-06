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Царьград

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Сергей Собянин: ПВО уничтожило беспилотник на подлете к Москве

Сергей Собянин: ПВО уничтожило беспилотник на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации беспилотника, направлявшегося в столицу. Средствами ПВО Министерства обороны устройство было уничтожено, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков в Московской области.

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