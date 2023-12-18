Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • radiofree RF
    Надо все диаспоры депортировать из России,а то все мигранты думают ,что они их защитят.Не пустите мигран...
  • Игорь Прийма
    Но для того, чтобы это понять, хохлам, на выпрошенное бабло надо первым делом МОЗГИ закупить, а не пукалки... !!!😡"Украинская правд...
  • Сергей Алексеев
    Мигрантам выдавали гражданство на условиях приобщения к культуре и традициям, так в чём вопрос, не хотят паспорта на ...Мигранты поджигаю...

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