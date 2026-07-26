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ВСУ возводят две новые линии обороны за Краматорском и Славянском

ВСУ возводят две новые линии обороны за Краматорском и Славянском Украинское командование не просто допускает потерю Славянска и Краматорска, но и п.

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