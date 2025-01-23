Никакого криминала: названа официальная причина трагедии с пресс-секретарем Shaman

Смерть пресс-секретаря Shaman Антона Коробкова-Землянского вызвали неожиданные проблемы с сердцем. Причиной смерти пресс-секретаря известного певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом Shaman, стал сердечный приступ, связанный с приемом медицинского препарата.
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