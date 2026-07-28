Baijiahao: Пекин сделал Путину подарок на $1 млрд перед саммитом АТЭС

Китай преподнес России неожиданный экономический «подарок», который стал холодным душем для Киева.Как сообщает АБН24 со ссылкой на китайское издание Baijiahao, в то время как все обсуждают предстоящий визит Владимира Путина на саммит АТЭС в Шэньчжэнь, Пекин молча нанес мощный финансовый удар по украинским интересам.