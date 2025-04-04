На сколько лет отстает американский гиперзвук

Long-Range Hypersonic Weapon красиво летает пока только на картинкахФактор, не меняющий правила игрыВ американском сегменте бьют тревогу – гиперзвуковая ракета Long-Range Hypersonic Weapon, или, как её для краткости называют, «Тёмный орёл» (Dark Eagle), опаздывает с выходом на сцену.