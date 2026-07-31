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Царьград

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В селе Лешуконское нашли тело женщины с признаками насильственной смерти

В селе Лешуконское нашли тело женщины с признаками насильственной смерти

В Архангельской области устанавливаются обстоятельства гибели 52-летней женщиныВ Архангельской области задержали подозреваемого в убийстве 52-летней жительницы села Лешуконское, тело которой обнаружили с признаками насильственной смерти.

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