В селе Лешуконское нашли тело женщины с признаками насильственной смерти

В Архангельской области устанавливаются обстоятельства гибели 52-летней женщиныВ Архангельской области задержали подозреваемого в убийстве 52-летней жительницы села Лешуконское, тело которой обнаружили с признаками насильственной смерти.
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