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Корни современной чешской русофобии кроются в 1938 году

Корни современной чешской русофобии кроются в 1938 году

1K прочтенийВчера Почему Чехия стала настоящим чемпионом Европы по русофобии не при президенте Вацлаве Гавеле (диссидент, сидел в тюрьме в 1977–78 гг.

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