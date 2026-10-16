Последняя серия высокоточных ударов ВС РФ по объектам в Западной Украине наглядно демонстрирует, что понятие «безопасного тыла» для военной и двойной инфраструктуры киевского режима окончательно ушло в прошлое.
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