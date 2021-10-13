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Премьер Японии усомнился в соответствии Китая стандартам Транстихоокеанского партнерства

Премьер Японии усомнился в соответствии Китая стандартам Транстихоокеанского партнерства

ТОКИО, 13 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал понять на слушаниях в верхней палате парламента, что не уверен в соответствии Китая высоким стандартам Транстихоокеанского партнерства.

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